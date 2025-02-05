بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 5-2-2024 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاربعاء.

ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 102 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البيضاء 

 

ارتفع اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء  لتصل في المزرعة  بـ بين 97و100جنيهًا.

وتصل إل المستهلك بـ  103، 102 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

 

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

 

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 120 جنيها

ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 125جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

 

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ120 جنيهًا

وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 127و128 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 

تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 85 جنيهًا

ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 88و87 جنيهًا.

سعر طبق البيض

سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 159 إلى 160جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

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بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 5-2-2024 في قنا