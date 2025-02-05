الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص"

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد  (4 شركات، 2 مكتب "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلهم على (تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – إيصالات إستلام نقدية - كروت دعائية ولافتات). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

استيلاء علي مبالغ مالية أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية 4 شركات أكدت معلومات وتحريات احكام الرقابة

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