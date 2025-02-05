كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن سرقة مبلغ مالى من أحد مراكز الأشعة والتحاليل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد مراكز الأشعة والتحاليل بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة قوص من (مالك أحد مراكز الأشعة والتحاليل بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص بالدلوف لداخل المركز وسرقة مبلغ مالى بأسلوب "المغافلة" وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإنفاق المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية كما تم بإرشاده ضبط (3هواتف محمولة – مشغولات ذهبية) قام بشرائهم من متحصلات الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

