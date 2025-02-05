ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

حوادث
ارشفية
ارشفية

إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

الإتجار في العملات الأجنبية الاتجار غير المشروع الاتجار فى العملات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاجنب

مواد متعلقة

وزير الداخلية يستقبل وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة

ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسوان

حملات تموينية تضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

وزير الداخلية يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

موعد مباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

قنديل: نتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم للتعلم بهدف جودة التعليم

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

التعليم العالي تنشر الرسائل التوضيحية حول الإطار الإسترشادى للتعليم العالي في مصر

الخارجية الصينية: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار فرصة لإعادة القضية الفلسطينية للمسار الصحيح

مركز تعليم اللغة العربية ينظم زيارة للطلاب الوافدين إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 5-2-2024 في قنا