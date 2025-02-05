شتوتجارت يقصي أوجسبورج من كأس ألمانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تأهل شتوتجارت إلى المربع الذهبي لكأس ألمانيا بعد الفوز على أوجسبورج 1-صفر الثلاثاء في مباراة الدور ربع النهائي.

شتوتجارت يقصي أوجسبورج من كأس ألمانيا

وسجل دينيز أونداف لاعب منتخب ألمانيا هدف الفوز لشتوتجارت في الدقيقة 30، بعدما فشل فرانك اونينكا لاعب وسط أوجسبورج في تشتيت الكرة التي وصلت إلى إرميدين ديميروفيتش، ليمررها إلى اونداف الذي سدد في الشباك.

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وسبق لشتوتجارت الفوز بلقب كأس ألمانيا 3 مرات لكنه يبحث عن لقبه الأول منذ موسم 1996 /1997 بعد خسارته في دور الثمانية من نسخة العام الماضي على يد باير ليفركوزن بطل ثنائية الدوري والكأس.

 

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