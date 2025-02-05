لمدة أسبوعين.. موعد فتح قبول طلبات تظلمات نتائج الشهادة الاعدادية بالبحيرة





أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية العامة 2025، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، لمدة أسبوعين، حيث يتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية بإسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزارى المنظم لذلك.

حيث سيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية، وستكون بالكنترول المركزى بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذى حددتة الإدارة التعليمية، وذلك بعد دفع قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها.

كانت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اعتمدت نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة نجاح 70.13%.

حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 120 الف و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 الف و791 نجح منهم 84004 بنسبة 70.13%.