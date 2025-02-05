انتحار شاب داخل منزله رميا بالرصاص في نجع حمادي بمحافظة قنا

أطلق شاب على نفسه الرصاص، داخل قرية أبو حزام، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مما لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

بدأت الحادثة عندما تلقت غرفة العمليات، بلاغا يفيد بمصرع شاب جراء إصابته بطلقات نارية داخل منزله في قرية أبو حزام، التي تقع في مركز نجع حمادي، شمالي قنا.

وأوضح التحقق في الواقعة، أن الشاب البالغ من العمر نحو العشرين عامًا، قام بإنهاء حياته عن طريق إطلاق عدة طلقات نارية على نفسه، دون وجود شبهة جنائية، داخل قرية أبو حزام بمركز نجع حمادي، ولم يتثنى حتى الان اتعرف على السبب الذي أقدم بسسه على إنهاء حياته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادثة، وتم إخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات، حيث كُلِّفت وحدة المباحث بالتحري في الحادثة وكشف تفاصيلها.