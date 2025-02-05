تحرير 1730 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمراكز الفيوم في يناير

محافظات
بوابة الفجر

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر يناير الماضي، والتي استعرضها تقرير الأستاذ سامح شبل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

 

وأكد المحافظ، على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائمًا ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

 

من جهته، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 1730 محضرًا تموينيًا متنوعًا في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر يناير الماضي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 859 محضرًا بقطاع المخابز، بواقع 142 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و108 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، و6 محاضر عدم وجود موازين، و26 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و12 محضر عدم وجود سجلات، وعدد 562 محضرًا لمخالفات أخرى.

 

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 859 محضرًا متنوعًا، منها 474 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و18 محضر بيع بأزيد من السعر، و6 محاضر عدم وجود فواتير، و34 محضر إنتهاء صلاحية، و7 محاضر دون ترخيص، و108 محضر لحوم،و3 محاضر غش تجاري، و12 محضر بضائع مجهولة المصدر، و30 محضر تجميع دقيق وسلع مدعمة، و109 محضر عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت، و23 محضر تجار تموينيين، و35 محضر تجميع دقيق وسلع تموينية، و8 محاضر مواد بترولية وغيرها.

 

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 40300 كجم من الدقيق، و9200 علبة عصائر ومعلبات، و51 عبوة مبيدات زراعية، و24 كرتونة بقالة بها 12275 عبوة سلع غذائية، و210 كجم دواجن وأسماك، و62 شيكارة أسمدة زراعية وأعلاف، و1147 كجم علف، و5486 كجم لحوم ومصنعات اللحوم، كما تم ضبط 72 عبوة منظفات، و2011 كجم زيت، و88 عبوة توابل بإجمالي 35 كجم، و5955 كجم من منتجات الألبان، و225 عبوة دهانات وبويات، و880 لتر زيت سيارات، و2000 لتر سولار، و100 لتر بنزين، و61108 علبة سجائر، وضبط 462 اسطوانة بوتاجاز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تموين الفيوم ضبط 438 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة خلال ثلاثة ايام

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الفيوم تموين الفيوم تحرير 1730 محضر تموينى شهر يناير محافظ الفيوم

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