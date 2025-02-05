محافظ القليوبية يلتقي بالرئيس التنفيذي لـ مجموعة العربي

التقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمكتبة بديوان عام المحافظة بالمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي.

استعرض عطية، تفعيل التعاون بين المحافظة والمجموعة خاصة وأنها مقامة على أرض القليوبية معربًا عن كامل تقديره واحترامه لوجود مجموعة العربي على أرض القليوبية مشيرًا إلى أن المجموعة حققت نجاحات كبيرة وتتميز منتجاتها بالدقة والجودة والثقة.

كما أعرب المحافظ عن فخره بكل منتج محلي ينافس نظيره العالمي مؤكدًا حرصه على تقديم كامل الدعم للمستثمرين الجادين لما لهم من دور حيوي في تنمية المناطق الصناعية خاصة المشروعات الإنتاجية والتصديرية الكبرى القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار محافظ القليوبية إلى سعي الدولة نحو إستقطاب المزيد من الإستثمارات وتحسين البيئة الإستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأوضح محافظ القليوبية أن رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر 2030 تتضمن تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لجعل الإقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الإستثمارات ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.

وأعرب المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذى لمجموعة العربي عن شكره وتقديره للسيد المحافظ ودوره في المساهمة في دفع عجلة الإنتاج والإستثمار بالمحافظة.

وأشار العربي، أن المجموعة تخطط لزيادة صادراتها واستمرار تدفق منتجاتها في الأسواق الخارجية لدعم الإقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.