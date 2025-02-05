محافظ أسيوط: ضبط 4.5 طن سكر تمويني بمركز ديروط

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت حملة تفتيشية ممثلة في إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين برئاسة عز محمد عبد الرحمن وبمشاركة أحمد زرزور مدير إدارة حماية المستهلك ومحمد بكر جاد الكريم بدائرة مركز ديروط وذلك في إطار تشديد الرقابة علي كافة المنشآت التموينية وضبط التلاعب في الأسعار

وحيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع 4.5 طن سكر تموين وإدارة منشأه دون ترخيص فضلًا عن تحرير عدد 4 محضر نقص سكر تموين بمقدار 2.5 كيلو لكل لفة سكر بإجمالي حرز 100 لفة سكر ناقص الوزن بالإضافة إلى محضر غلق تاجر تموين في مواعيد العمل الرسمية مشيرًا إلى إستمرار مثل تلك الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وحقوق المواطنين.

ويذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg