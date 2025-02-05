التضامن الإجتماعى: اجراء 352 ألف عملية عيون للمرضى غير القادرين بمحافظات الجمهوية المختلفة

تحت اشراف وزراة التضامن الإجتماعى، أعلنت جمعية الأورمان، إنه ا في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة المرضى غير قادرين ورفع المعاناة عنهم نفذت عدد 352 ألف عملية عيون على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة وذلك منذ بداية عمل الجمعية إلى الأن.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغيرالقادرين، وتلبية احتياجتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.



وأكد محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بجميع محافظات الجمهورية المختلفة (الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء – مرسي مطروح وحلايب وشلاتين ).



موضحًا ان العمليات تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، فضلًا عن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج وتسليم 172 ألف نظارة طبية، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.



مشيرًا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى المحافظات وفى المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.



مضيفًا أن الأورمان تقوم شهريا بتنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية بمحافظات الجمهورية المختلفة والتى من خلالها يتم توقيع الكشف الطبي وصرف أدوية وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

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