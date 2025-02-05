زراعة أشجار وتطوير أحواض الزراعة بشوارع حي غرب أسيوط



صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء أن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي قد قامت بتنفيذ تطوير أحواض الزراعة واستكمال أعمال تشجير وزراعة عدد من أشجار الفيكس بالمنطقة المحيطة بجامعة أسيوط حتى بوابة الجامعة البحرية بنطاق حي غرب أسيوط فضلًا عن نظافة ورفع مخلفات القمامة من صناديق وحاويات القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكانية

وجاء ذلك بمشاركة نواب رئيس الحي ومسئولي النظافة وأقسام الزراعة والرصد والمتابعة والتوعية والتواصل

مشيرًا إلى العمل على النهوض بمختلف المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والمواقف لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة لمحافظة أسيوط.