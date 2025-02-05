ريم مصطفى تروج لمسلسلها الجديد "سيد الناس" مع عمرو سعد.. دراما رمضان 2025

الفجر الفني
ريم مصطفى
ريم مصطفى

روجت الفنانة ريم مصطفى لأحدث أعمالها الدرامية، التي تحمل اسم "سيد الناس"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة: "سيد الناس، رمضان 2025".

 

 

أحداث مسلسل "سيد الناس"

 

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس، فى إطار إجتماعي حول أحدي العائلات الكبري، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا علي عقب.

 


أبطال وصناع مسلسل "سيد الناس"


ومسلسل "سيد الناس" مكون من 30 حلقة، ويضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: عمرو سعد،إلهام شاهين، أحمد رزق، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا،، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

رمضان 2025 دراما رمضان 2025 الفنانة ريم مصطفي إلهام شاهين أحداث مسلسل سيد الناس مسلسل سيد الناس

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