موعد مباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة ميلان وروما وذلك ضمن منافسات كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

وتأهل روما إلى دور الثمانية من كأس إيطاليا بعد فوزه على سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل بينما اكتسح ميلان نظيره ساسولو بستة أهداف مقابل هدف.

انتهت المواجهات السابقة بفوز ميلان في 37 مباراة وفوز روما في 37 مباراة بينما انتهت 28 مباراة بالتعادل.

ويحتل نابولي الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وجاء ميلان في المركز الثامن برصيد 35 نقطة ويليه روما برصيد 31 نقطة.

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موعد مباراة روما وميلان في كأس إيطاليا

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وروما يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 على ملعب سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك شبكة أبو ظبي الرياضية حقوق بث منافسات بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي وتنقل مباراة ميلان وروما عبر قناة AD Sports Premium 1 وسيقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث المباراة.

 


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