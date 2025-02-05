تحقيقًا لمبدأ الثواب والعقاب.. محافظ الدقهلية يكرم اثنان من اصحاب المخابز البلدية الملتزمين بانتاج خبز مطابق للمواصفات

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم بتكريم عدد اثنان من اصحاب المخابز البلدية بنطاق مركز ومدينة المنصورة وذلك لالتزام المخبزين بانتاج الخبز المطابق للمواصفات وبالجودة المطلوبة، واصحاب المخابز هما نور احمد جمعه، ومهاب محمد بركات في اطار حرصه علي مكافأة المجدين وتقديرهم وتقديمهم كنماذج يحتذي بها.

واوضح اللواء "مرزوق "ان اختيار هذه المخابز لتكريم اصحابها جاء نتيجة ملاحظة الالتزام من جانبهم بانتاج الخبز المطابق للمواصفات وبالجودة المطلوبة من خلال زيارتنا الشخصية الميدانية المفاجئة والمتكررة.

حيث منح محافظ الدقهلية اصحاب المخابز المكرمين شهادات الشكر والتقدير من المحافظة تقديرا لالتزامهم بالاشتراطات والمواصفات والاوزان الجيدة في عملية انتاج رغيف الخبز، وحضر التكريم الاستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية

وفي هذا السياق اكد محافظ الدقهلية علي ضرورة ان تلتزم جميع المخابز بنطاق المحافظة في اعمال انتاجية الخبز وان تكون بالمواصفات والاوزان المقررة وكذلك الالتزام بعمليات صرف الخبز للمواطنين وفقا للبطاقة التموينية وعدم الصرف لاكثر من بطاقتين للفرد الواحد.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين اهمية استمرار تنفيذ الحملات التموينية علي المخابز والاسواق ومنافذ بيع السلع بنطاق المحافظة حرصا علي توفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة والاسعار المناسبة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.