أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-2-2024 في محافظة قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

 

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

العيار

السعر بالجنيه

عيار 24

4،560  جنيه

عيار 22

4،180  جنيه

عيار 21

3،990  جنيه

عيار 18

3،420  جنيه

عيار 14

2،660  جنيه

عيار 12

2،280  جنيه

عيار 9

1،710  جنيه

 

 

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

 

العيار

السعر بالجنيه

عيار 24

4،560  جنيه

عيار 22

4،180  جنيه

عيار 21

3،990  جنيه

عيار 18

3،420  جنيه

عيار 14

2،660  جنيه

عيار 12

2،280  جنيه

عيار 9

1،710  جنيه

 

 

 

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب

  1. ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
  2. قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
  3. عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
  4. محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
  5. زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

 

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5 الخارجيه 2024 في محافظة قنا سعر الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 سبائك الذهبBTC سبائك سبائك الذهب سبائك الذهبBTC سعر سعر سبائك الذهبBTC سعر سبائك الذهب سبائك الذهبBTC اليوم محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا ذهب قنا أسعار قنا

مواد متعلقة

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 5-2-2024 في قنا

أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الأربعاء 5-2-2024 في محافظة قنا

أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 5-2-2024 في قنا

حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-2-2024 في محافظة قنا

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 5-2-2024 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-2-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-2-2024 في محافظة قنا 

أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الاربعاء 5-2-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

التعليم العالي تنشر الرسائل التوضيحية حول الإطار الإسترشادى للتعليم العالي في مصر

موعد مباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

قنديل: نتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم للتعلم بهدف جودة التعليم

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

الخارجية الصينية: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار فرصة لإعادة القضية الفلسطينية للمسار الصحيح

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 5-2-2024 في قنا

خاص... وليد سامي يكشف لـ "الفجر الفني" عن مشاركته في مسلسل "الكوتش"