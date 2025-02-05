الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 5-2-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

العيار السعر بالجنيه عيار 24 4،560 جنيه عيار 22 4،180 جنيه عيار 21 3،990 جنيه عيار 18 3،420 جنيه عيار 14 2،660 جنيه عيار 12 2،280 جنيه عيار 9 1،710 جنيه

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

العيار السعر بالجنيه عيار 24 4،560 جنيه عيار 22 4،180 جنيه عيار 21 3،990 جنيه عيار 18 3،420 جنيه عيار 14 2،660 جنيه عيار 12 2،280 جنيه عيار 9 1،710 جنيه

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب