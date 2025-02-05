نجم بايرن ميونخ يصدم ريال مدريد

مدد المدافع الكندي الدولي ألفونسو ديفيز أخيرا عقده مع فريقه بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

وأعلن بايرن ميونخ أن ديفيز مدد عقده مع الفريق، يوم الثلاثاء، حتى صيف 2030، بعد أن كان عقده الأصلي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال ماكس إبيرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ لشؤون الرياضة: فونزي يلعب في بايرن منذ أن كان في الـ18، وسرعان ما أنجذب إلى النادي.

وأضاف: نراه كأحد الوجوه الرائدة في الجيل الجديد لفريقنا، والذي يتحمل المسؤولية بشكل متزايد، لقد نضج هنا وسيواصل النضوج مع الفريق".

وأثيرت تكهنات واسعة بشأن مصير ديفيز مع بايرن ميونخ، وسط اهتمام متزايد من جانب ريال مدريد الإسباني لضم مدافع منتخب كندا.

وأكد إبيرل في مارس الماضي، أن النادي قدم عرضه الأخير إلى ديفيز لتمديد عقده، لكن ريال مدريد فشل في حسم الصفقة لصالحه، قبل أن يقرر المدافع الكندي في النهاية أن يرهن مستقبله لصالح النادي البافاري.

وقال ديفيز لاعب فانكوفر وايتكابس سابقا: جئت إلى بايرن وأنا في الـ18 من عمري وأردت التعلم بأقصى صورة ممكنة كل يوم لكي أصبح واحدا من أفضل اللاعبين في مركزي، والآن أتطلع إلى خمسة أعوام أخرى سويا، لقد حققت بالفعل الكثير هنا، لكن هناك المزيد في الانتظار.

وشارك ديفيز في 220 مباراة مع بايرن ميونخ وسجل 12 هدفا وصنع 34 هدفا، وفاز مع الفريق بخمسة ألقاب في البوندسليغا ولقبين في كأس ألمانيا ولقب في دوري أبطال أوروبا، كما شارك في 56 مباراة مع منتخب كندا.