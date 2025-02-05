كشف غموض خطف عامل ووضعه داخل سيارة عنوة بمدينة العبور

محافظات
مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام أشخاص بخطف عامل ووضعه داخل سيارة عنوة بمدينة العبور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد وشقيق المجني عليه واثنين آخرين كانوا يقومون بتسليمه لإحدى مصحات العلاج من الإدمان، وجرى ضبطهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على "عامل توصيل طلبات" وتقييده وإصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور في محافظة القليوبية.

توصلت التحريات والفحص إلى تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والد وشقيق "العامل المذكور"  وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان.

وبسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمني المواد المخدرة، وأضاف بقيامه بالاتفاق مع العاملان لاصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج ونفى تعرض نجله للاختطاف، وبسؤال نجله أيد ما سبق.

محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة العبور مصحة لعلاج الإدمان

مواد متعلقة

استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية اليوم 5 فبراير 2025
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

"كاف" يحدد موعد قرعة دور الثمانية بالكونفيدرالية الأفريقية

نجاح حفل توقيع كتاب "ماذا تعرف عن الجلوكوما" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

العنف ضد المرأة داخل الأسرة: قضية اجتماعية تحتاج إلى حلول جذرية

العنف الأسري: مأساة صامتة داخل الجدران

وكيل ديفيز يوضح سبب عدم الانتقال إلى ريال مدريد

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا

سلوت يصدم جماهير ليفربول قبل موقعة توتنهام