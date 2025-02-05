رئيسا “الأعلى للإعلام” واللجنة البارالمبية المصرية يبحثان سُبل التعاون المشترك

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومحمد يحيى، عضو مجلس إدارة اللجنة.

وخلال اللقاء تم بحث سُبل التعاون المشترك، وكيفية قيام الإعلام بلعب دور أكبر في تعريف المواطنين بأنشطة اللجنة البارالمبية المصرية وكذلك الرياضات والأبطال البارالمبيين، لجذب المزيد من الرعاة لتنمية موارد اللجنة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالرياضة البارالمبية، من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تساعد على صناعة البطل البارالمبي، ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى، إن الرياضات البارالمبية تعيش أزهى عصورها في ظل دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعداد الرياضيين والأبطال البارالمبيين للفوز بالبطولات العالمية، خاصة مع حصول هؤلاء الأبطال على 7 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.