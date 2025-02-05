محافظ أسيوط يعلن عن تنظيم 6 قوافل علاجية مجانية بقرى مركزي أبوتيج والقوصية

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء عن تنظيم قوافل علاجية طبية شاملة بالمراكز والقرى خاصة في الأماكن البعيدة والقرى والنجوع المحرومة لتقديم خدمات صحية للمواطنين أفضل وفقًا للخطة الموضوعة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وحيث سيتم تنظيم 6 قوافل طبية علاجية مجانية خلال شهر فبراير الجاري بعدد من قرى مركزي أبوتيج والقوصية موضحًا أن تلك القوافل الطبية تقدم العديد من الخدمات الطبية حيث يتم إجراء الكشف، العلاج، التحليل، الأشعة، إصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان

مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين المستوى المعيشي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه سيتم تنظيم 6 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مركزي أبوتيج والقوصية خلال الفترة من 8: 26 فبراير الجاري حيث سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية أبو خرص بمركز أبوتيج يومي 8، 9 فبراير الجاري، وقافلة بقرية الزرابي بأبوتيج خلال يومي 11، 12 من الشهر الجاري، وأخرى بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج يومي 15، 16 فبراير بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 18، 19 فبراير الجاري بقرية الأنصار التابعة لمركز القوصية، ويومي 22، 23 من نفس الشهر بقرية السراقنا التابعة لمركز القوصية، ويومي 25، 26 من الشهر الجاري بقرية التمساحية بمركز القوصية

مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة والوحدات المحلية بهذه القرى وكافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في هذا الشأن لتقديم خدمة صحية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.