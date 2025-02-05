رسالة ريال مدريد إلى رونالدو بعيد ميلاده الـ40

الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

وجه نادي ريال مدريد، رسالة خاصة إلى أسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي وذلك في عيد ميلاده الـ40.

ريال مدريد لـ رونالدو: كل المدريدستاس فخورون بك كأسطورة

كتب حساب ريال مدريد الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “الغالي كريستيانو، باسم ريال مدريد، نود أن نرسل إليك أطيب التمنيات بمناسبة عيد ميلادك الأربعين”.

وتابع: “كل المدريدستاس فخورون بك كأسطورة وبما تمثله لتاريخنا. نتمنى لك يومًا رائعًا مع عائلتك وأحبائك”.

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ويحتفل كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بدخول عامه الـ40، وهو يواصل مشواره الكروي الحافل بالإنجازات الفردية والجماعية.

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