وكيل تعليم الأقصر يتابع سير أعمال تدريب "صحتنا في بيئتنا" للمعلمين

تعقد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر مجموعة من التدريبات بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن أول هذه التدريبات هو "صحتنا في بيئتنا" والذي يتبع المبادرة التي تتبناها منظمة اليونيسف في مصر لرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه، وتنفذها المديرية بالتعاون مع شبكة المياه والصرف الصحي بالأقصر.

وتدريب معلمات رياض الأطفال الذي يهدف إلى صقل مهارة معلمات الروضة في كيفية غرس القيم في الأطفال من خلال القصة ومسرح العرائس وما شابهها من وسائل تعليمية وتربوية تتناسب مع فئتهم العمرية.

وكذلك تدريب "التعليم من أجل المستقبل" والذي يستهدف معلمي وموجهي المرحلة الابتدائية، وتدريب لمعلمي المرحلة الإعدادية على المناهج المطورة للصف الأول الإعدادي.

ويذكر أن " جارح " كان قد تفقد مدارس أرمنت الثانوية بنات، أرمنت الإعدادية بنات، والشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بإدارة أرمنت التعليمية بمرافقة الدكتور عبده الضوي مدير إدارة أرمنت التعليمية، لمتابعة سير أعمال التدريبات المختلفة.

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