سلوت يصدم جماهير ليفربول قبل موقعة توتنهام

أعلن الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، غياب ألكسندر أرنولد ظهير الفريق، عن مواجهة توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات كأس الكاراباو.

مدرب ليفربول يعلن غياب ألكسندر أرنولد عن مباراة توتنهام

وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة السبيرز، "سيغيب عن مباراة الغد، سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان بإمكانه اللعب يوم الأحد ولكن ما نعرفه هو أنه لن يكون متاحًا غدًا".

وأضاف المدرب الهولندي، "لقد غادر الملعب وهو يعاني من بعض الألم في ساقه أمام بورنموت، لقد عاد بالفعل إلى الملعب مع مدرب إعادة التأهيل، لذا دعونا نرى كم من الوقت سيستغرق الأمر لكنه لن يكون متاحًا للغد".

ويستعد الريدز لخوض مباراة الإياب في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد توتنهام مساء الخميس القادم، وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز السبيرز، على ملعبه، بهدف دون رد.