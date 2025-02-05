محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين بالاحياء والمراكز لحل مشاكلهم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عقدت بحي جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين وأبو النمرس والعياط واطفيح للوقوف علي الشكاوي والمعوقات التي تواجه المواطنين تنفيذًا للتكليفات السابقة خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة انتظام لقاءات دورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم.

وقد جاءت ابرز الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال اللقاء الذي جاء بحضور رؤساء المراكز المعنية

الشكاوي المقدمة من المواطنين طلب سكان شارع الكولدير بحي جنوب الجيزة برفع الإشغالات للمحال والمنشأت وشكوي من تشطيب وحدة سكنية بعزبة البكباشي وطلب بإزالة مخالفات بناء بعقار بشارع أحمد ماهر بحي جنوب الجيزة.

كما شملت الشكاوى طلبات باستكمال إجراءات التصالح واصلاح كسر خط مياه بقرية ميت شماس ورفع المخلفات بطريق ترسا وشفط طفوحات الصرف الصحي وذلك بمركز ابو النمرس والحصول علي نماذج التصالح في مخالفات البناء بعقارات بقري ميت رهينة وابو صير واستكمال الصرف الصحي بشارع الزقازيق واستكمال تنفيذ رخصه بناء لعقار بقرية سقارة بمركز البدرشين.

والتضرر من المخطط التفصيلي والرغبة في تعديل بعض الشوارع وذلك بمركز ومدينة العياط وطلبات لاستصدار رخص ترميم وبناء وإزالة مخالفات بناء بقري القبابات والرقة القبلية والبرمبل بمركز أطفيح.

وقد تم التعامل مع كافة الشكاوي الواردة من المواطنين وحلها علي الفور بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية.

وقد كلف محافظ الجيزة بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر علي مشكلاتهم والسعي نحو حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.