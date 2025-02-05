زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمتابعة المشروعات بمركز الفرافرة بالوادى الجديد

قام المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأربعاء بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل بالمرافق الحيوية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد



ورافقه خلال الزيارة المهندس حسام أحمد علي رئيس قطاع الوادي الجديد بالشركة

وحيث شملت الزيارة تفقد محطة معالجة أبو منقار التي تم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحطة مياه عثمان بن عفان بقرى الكفاح تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتي تشهد استكمال الأعمال بها، بالإضافة إلى محطة مياه شرب الفرافرة تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التي أوشكت على الانتهاء، في خطوة مهمة لتعزيز كفاءة منظومة المياه بالمنطقة



وكما تابع شحاته أعمال الإحلال والتجديد الكلي بمحطة رفع صرف صحي الفرافرة، التي بلغت نسبة إنجازها 80%، بالإضافة إلى تفقد محطة مياه الطماوي، التي يجري استكمال أعمالها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

وكما تفقد رئيس الشركة أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الرئيسي بطول 850 مترًا، والتي يتم تنفيذها لضمان كفاءة الشبكة وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمركز واختتمت الجولة بمعاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مقر إداري جديد للشركة، في خطوة تهدف إلى نقل الأصول وتوفير بنية تحتية إدارية متكاملة لدعم منظومة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين