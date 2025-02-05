القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا

الفجر الرياضي
روما
روما

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة مباراة ميلان وروما وذلك ضمن منافسات كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

تأهل روما إلى دور الثمانية من كأس إيطاليا بعد فوزه على سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل بينما اكتسح ميلان نظيره ساسولو بستة أهداف مقابل هدف.

انتهت المواجهات السابقة بفوز ميلان في 37 مباراة وفوز روما في 37 مباراة بينما انتهت 28 مباراة بالتعادل.

ويحتل نابولي الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة وجاء ميلان في المركز الثامن برصيد 35 نقطة ويليه روما برصيد 31 نقطة.

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موعد مباراة روما وميلان في كأس إيطاليا

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وروما يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 على ملعب سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك شبكة أبو ظبي الرياضية حقوق بث منافسات بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي وتنقل مباراة ميلان وروما عبر قناة AD Sports Premium 1 وسيقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث المباراة.

من المتوقع أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ماينان.

خط الدفاع: ووكر - توموري - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: موسى - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: بوليسيتش - أبراهام - لياو.

من المتوقع أن يخوض روما المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: رينش - هوميلز - نديكا - ساليمايكيرس.

خط الوسط: باريديس - بيليجريني - كونيه.

خط الهجوم: أنجيلينو - ديبالا - دوفبيك.

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