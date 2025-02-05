استمرار حبس المتهم بالنصب على كبار السن والاستيلاء على كروت الائتمان فى العجوزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة استمرار حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، خاصة كبار السن، والاستيلاء منهم على كروت الائتمان الخاصة بهم، بعد إيهامهم بمساعدته لهم في سحب مبالغ مالية، من ماكينة الصرف الآلي في العجوزة.

القبض على عاطل

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، خاصةً كبار السن، والاستيلاء على كروت الائتمان الخاصة بهم، واستبدالها بكروت أخرى، بزعم مساعدتهم في سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى، متخذًا من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 7 كروت ائتمان لبنوك مختلفة من المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.