التحقيق مع صيدلي لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة في أبو النمرس

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع صيدلى لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرس

القبض على صيدلي

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على صيدلى لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة صيدلي لأقراص مخدرة في أبو النمرس، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المدرجة بجدول المواد المخدرة، فحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.