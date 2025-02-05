نجاح حفل توقيع كتاب "ماذا تعرف عن الجلوكوما" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 إقامة حفل توقيع وتوزيع كتاب "ماذا تعرف عن الجلوكوما"، الذي يهدف إلى رفع الوعي الصحي حول أمراض المياه الزرقاء (الجلوكوما) من خلال أسئلة وأجوبة بين المريض والطبيب. الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور طارق عيد، أستاذ طب وجراحة العيون واستشاري جراحات المياه البيضاء والزرقاء.

وشهد حفل التوقيع إقبالا ملحوظا وتفاعلا كبيرا من الجمهور مع المؤلف، حيث طرحوا استفساراتهم حول المرض وطرق الوقاية والعلاج، مع الحصول على الكتاب مجانًا بدعم من شركة جمجوم فارما، في إطار جهودها لتعزيز الوعي الصحي حول أمراض العيون.



يأتي هذا الحدث في إطار المبادرات المستمرة لشركة جمجوم فارما، التي تشارك في المعرض للعام الثاني على التوالي من خلال حملة مجانية للكشف أمراض العيون لزوار المعرض. وتشمل الحملة، التي تُقام في جناح صالة 6، فحوصات مجانية للكشف أمراض سطح العين مثل التهابات وحساسية وجفاف العين، وعيوب الإبصار، بالإضافة إلى التوعية بشروط القراءة الصحية.

وكانت مشاركة جمجوم فارما في الدورة السابقة للمعرض قد شهدت إقبالًا كثيفًا وإشادة كبيرة من الجمهور، ما عزز من استمرار المبادرة هذا العام، بالتعاون مع نخبة من أفضل مراكز العيون في مصر.

وتعكس هذه الجهود التزام جمجوم فارما بمسؤوليتها المجتمعية تجاه رفع الوعي الصحي، خاصة فيما يتعلق بالكشف المبكر عن أمراض العيون، والتي قد تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.