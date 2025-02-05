محافظ الأقصر يدعم لاعبى فريق كرة القدم لنادى الأقصر الرياضى للتأهل للدورى الممتاز

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر موافقة دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على خطة إحلال وتجديد أبراج إنارة نادى الأقصر الرياضى وتطوير صالة كبار الزوار بالنادي طبقًا للمقايسات المعتمدة من مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.



جاء ذلك خلال زيارة محافظ الأقصر بمرافقة دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر لنادى الأقصر الرياضى وحضور تدريب فريق النادي لكرة القدم، متابعًا ما تم تنفيذه من أعمال دهانات لسور الملعب القانوني وإزالة بعض الأعمال العشوائية.



وأثنى " عماره" على أداء اللاعبين مؤكدًا على دعمهم لمواصلة الفوز والصعود للدورى الممتاز، واعدا إياهم

بحضور المباراة النهائية للفريق بملعب النادى وبتقديم كل الدعم للنادي فى حالة الصعود لدورى الترقى لإستكمال المسيرة للصعود للدورى الممتاز.

وكان فى استقبال محافظ الأقصر

صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة ومحمد عبدالوهاب وكيل الرياضة، وعضو مجلس النواب أحمد إدريس ورحمى حجازى رئيس مجلس إدارة النادى وأسامة الناظر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

من الجدير بالذكر أن نادى الأقصر الرياضى يلعب بدورى الدرجة الثانية ( ب) المؤهل لدورى الترقى للتأهيل للصعود للدورى الممتاز لكرة القدم، ويحتل النادى المركز الثانى فى ترتيب مجموعة الصعيد بعد فريق النصر للتعدين ويتبقى له ٣ مباريات

ولو حقق الفوز فى واحدة منها يتأهل للصعود لدورى الترقى ضمن ٣ فرق سوف تتأهل من المجموعة.

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