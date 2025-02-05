خلال ساعات..اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بسوهاج

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محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، وأولياء الأمور، إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2025، حيث تتزايد عمليات البحث عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج 2025 الترم الأول.

وأعلن مصدر مسؤول لموقع وجريدة "الفجر" أن سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية مساءا اليوم، الاربعاء الموافق 5 فبراير لعام 2025، وسيتم الإعلان عنها رسميا، من خلال موقعنا على الجريدة، فور الاعتماد من اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأوضح محمد السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم الإنتهاء من أعمال الرصد وإعداد النتيجة، مؤكدا أنه تم توفير البيئة اللازمة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، وأنه تم التشديد على العاملين بالكنترول ولجان التصحيح، بالتأني وتحري الدقة والجودة أثناء أعمال التصحيح، ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة، وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه قبل اعتماد النتيجة.

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