"كاف" يحدد موعد قرعة دور الثمانية بالكونفيدرالية الأفريقية

الفجر الرياضي
كاف
كاف

 

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق العشرين من فبراير الجاري موعدُا لإقامة قرعة دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وهي القرعة المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة.

هذا وقد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي الثاني من أبريل المقبل موعدًا لإقامة مباريات جولة الذهاب من دور الثمانية، فيما ستقام مباريات جولة الإياب في التاسع من أبريل أيضًا.

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الجدير بالذكر أن هناك ثمانية فرق قد وصلت إلى دور الثمانية وهي المصري والزمالك من مصر، بالإضافة إلى اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني الجزائريين، وكذلك سيمبا التنزاني  ونهضة بركان المغربي وستيلينبوش الجنوب أفريقي وأسيك ميموزا الايفواري.
 

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