محافظ الأقصر يبحث مع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية خطط دعم القطاع الطبي بالمحافظة

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الاجتماع
الاجتماع

بحث المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، نسب تنفيذ المشرعات الخاصة بالوزارة في محافظة الأقصر لدفع العمل بهذه المشروعات والانتهاء منها في أسرع وقت لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.
وناقش المحافظ خلال اجتماع عقده مع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد أبو العطا، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة الدكتور محمد شعبان، بحضور وفد من الوزارة، والشركة الوطنية للمشروعات، وهيئة الأبنية التعليمية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مجمع الأقصر الطبي الدولي ومستشفى القرنة لمتابعة نسب التنفيذ والأعمال النهائية لتشغيل قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي قريبًا، وكذلك دفع وتيرة العمل بمستشفى القرنة الجديدة والتي يجري انشاؤها ضمن خطة الدولة لتوفير رعاية صحية وتقديم  خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.
أكد المحافظ أهمية سرعة تشغيل قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الكرنك الدولي، حيث سيساهم تشغيل القسم في تخفيف ضغط المترددين على قسم الطوارئ مستشفى الكرنك الدولي.
كما وجه المحافظ بضرورة دفع وتيرة العمل بمستشفى القرنة الجديدة والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 33% منوهًا إلى وضع خطة لرفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية بالقري والنجوع وتطويرها مثل وحدات الزينية والعشي والضبعية والكيمان والصعايدة، وكذلك بحث تطوير مكاتب الصحة بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضاري ونموذجي.
شهد الاجتماع استعراض خطة وزارة الصحة لتطوير المشروعات الطبية بالمحافظة مع ما تم توفيره من أجهزة طبية وأسرة رعاية وحضانات وما تم تزويده للمستشفيات والوحدات الصحية من مستلزمات لدعم القطاع الصحي بالأقصر.

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