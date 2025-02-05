مهرجان الكاثوليكي يختتم أعمال لجنة التحكيم

اختتمت مساء الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025 أعمال لجنة تحكيم الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما والذي يُعدّ أقدم مهرجان سينمائي في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي، بعد مشاهدة الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان هذا العام.

وقد تشكّلت اللجنة برئاسة المخرج طارق العريان، وبعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبه عبد الغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، مدير التصوير د. أيمن أبو المكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب/ بطرس دانيال رئيس المهرجان وعضوية الأستاذ/ مجدي سامي والأستاذ/ ميشيل ماهر قد اختارت ستة أفلام وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

وكانت الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهري، فيلم "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة السيد، فيلم "الهوى سلطان" للمخرجة هبه يسري، فيلم "رفعت عيني إلى السماء" للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، فيلم "الفستان الأبيض" للمخرجة ﭼيلان عوف، فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور.

كما اختارت اللجنة العُليا للمهرجان المذيعة والإعلامية المتألقة لميس سلامة لتقديم فقرات حفلي افتتاح وختام المهرجان للعام الخامس على التوالي، وسيذاع كلا الحفلين على الهواء مباشرة على قناة "نايل سينما" و"قناة سات7 الفضائية"على القمر الصناعي.

جدير بالذكر أن الفنانين وصُنّاع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثالثة والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، هي كالتالي:

جوائزالريادة السينمائية:

للفنان القدير/ محمود الحديني للفنانة القديرة/ د. سميرة محسن

للفنان القدير/ أحمد ماهر للفنانة القديرة/ مادلين طبر

جائزة المركز الخاصة: للكاتبة والمؤلفة القديرة/ مريم نعوم

جائزة فريد المزاوي: للمخرج القدير/ هاني لاشين

جائزة الأب يوسف مظلوم: للفنان القدير/ شريف الدسوقي

جائزة التميّز الإعلامي: للإعلامية القديرة/ هالة حشيش

جوائز الإبداع الفني:

للفنانة القديرة/ لوسي للمنتج الفني القدير/ حسين القلا

للفنانة القديرة/ انتصارلعازفة البيانو القديرة/ د. مارسيل متى

لمدير التصوير القدير/ مصطفى عز الدين

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2024 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي :

للفنانة القديرة/ إيمان العاصي عن دورها في مسلسل "برغم القانون"

جائزة أحسن ممثل في عمل درامي:

للفنان القدير/ طه الدسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

جائزة المركز التشجيعية: للفنانة المتميّزة/ هالة السراج

جدير بالذكر أيضًا أن فعاليات الدورة الثالثة والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 2 مايو وحتى يوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وسيكون حضورعروض الأفلام بموجب دعوات شخصية مجانية يتم الحصول عليها من قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.