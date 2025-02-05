بأسعار مخفضة.. رئيس مدينة الطود بالأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد
افتتح علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، اليوم الاربعاء، سوق اليوم الواحد بمدينة الطود، بحضور مسئولي إدارة تموين الطود، وسط إقبال كبير من المواطنين.
وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن السوق يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف على المواطنين وتوفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن إقامة السوق تمت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة وكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح مختار.
ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على ضرورة التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في المراكز والقرى مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الوصول بتلك الأسواق إلى القرى والمناطق النائية لإيصال تلك الخدمات للمواطنين في تلك القرى.
في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وفي إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.