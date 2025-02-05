رئيس مطروح الأزهرية يؤكد على دور الموجه في تحقيق توازن العملية التعليمية

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رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح

 

إلتقى فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاربعاء، بموجهي المواد الثقافية الجدد، لتعريفهم مهام الموجه، ودوره في إنجاح العملية التعليمية، وذلك في إطار فعاليات الورش التدريبية التي تقوم بها إدارة التوجيه الفني بالمنطقة للموجهين والمعلمين،  لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم.

بحضور محمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة، وياسر العوامي، مدير إدارة التوجيه الفني، والسيد عثمان، مدير التعليم النموذجي، والشيخ عبد الرزاق الباجوري، مدير التعليم الثانوي.

وأكد رئيس المنطقة خلال اللقاء أن التوجيه الفني هو السر الحقيقي وراء تحقيق التوازن في العملية التعليمية، لأنه يقوم بالدور التوجيهي والإرشادي للمعلمين الذين يصنعون الأجيال ويدعمون الإيجابيات ويصححون الأخطاء، بهدف إثراء العملية التعليمية ومصلحة الطالب.

مشددا بضرورة المتابعة الجادة والواقعية للعملية التعليمية، والجوانب كافة وخاصة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية في أثناء خطط المتابعة الميدانية؛ لتحفيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.

وفي ختام اللقاء أوصي رئيس الإدارة المركزية بضرورة تبادل الخبرات، والتواصل والتنسيق الدائم مع الإدارات التعليمية، وضرورة  أن يضع الموجه نصب عينيه وفي المقام الأول، كيفية توجيه المعلم بالارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق التنمية المهنية لديه لرفع كفاءته وصقل مهاراته.

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