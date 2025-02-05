ركيزة أساسية للتنمية..الصبروط يقود جهود تطوير الاستثمار الرياضي بمراكز شباب الجيزة

أخبار مصر
الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اجتماعًا اليوم الأربعاء، الموافق 5 فبراير 2025، مع لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة، لبحث مستجدات المشروعات الاستثمارية في مراكز الشباب بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الرياضي وتحقيق التنمية المستدامة.

شهد الاجتماع حضور الدكتورة إيمان رمضان، وكيل المديرية لشؤون الشباب، ومسؤولي لجنة الاستثمار، حيث تم استعراض المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار الرياضي، مع البحث عن حلول فعالة لإعادة طرح المشروعات المتوقفة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط على أهمية المتابعة الدورية لضمان تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في الاستثمار الرياضي داخل مراكز الشباب بالجيزة. كما شدد على ضرورة العمل الجاد لاستغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق عوائد اقتصادية تسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم خدمات أفضل للشباب.

وأضاف الصبروط أن طموحات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تتطلب تكاتف الجهود الشعبية والتنفيذية لدفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، مع ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفق الضوابط المعتمدة.

واختتم الاجتماع بتوجيهات واضحة بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، وضمان استمرارية العمل دون تباطؤ، لتحقيق أهداف التنمية الرياضية والاستثمارية بالمحافظة.

كما حضر الاجتماع، طارق قاسم، مدير إدارة الإنشاءات، عزة فوزي، مدير إدارة الحوكمة، هالة عبدالقادر، مدير إدارة الهيئات، شرين حافظ، مدير إدارة العقود والمشتريات، ومحمد سعد، منسق لجنة الاستثمار.

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