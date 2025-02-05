تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية نحو الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز حيث يحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 24 نقطة يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة مما يشعل المنافسة بين الفرق الكبرى على الصدارة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ12

ويشهد جدول الترتيب تقاربا في النقاط بين المراكز من الرابع إلى العاشر حيث يحتل سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي المركزين الرابع والخامس برصيد 19 نقطة لكل منهما، بينما يتساوى كل من بتروجيت والبنك الأهلي في المركزين السادس والسابع برصيد 17 نقطة.

كما يتواجد حرس الحدود وفاركو وطلائع الجيش في المركزين الثامن والتاسع والعاشر برصيد 15 نقطة لكل منهم.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة يوم الخميس المقبل حيث يواجه غزل المحلة فريق مودرن سبورت بينما يصطدم سيراميكا كليوباترا بفاركو في تمام الساعة 4 عصرا.

أما المواجهة الأبرز فستجمع بين الأهلي وبتروجيت في الساعة 7 مساء، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لخطف الصدارة حال تعثر بيراميدز.

وفيما يلي ترتيب الفرق حتى المركز العاشر:

1. بيراميدز – 24 نقطة

2. الأهلي – 23 نقطة

3. الزمالك – 20 نقطة

4. سيراميكا كليوباترا – 19 نقطة

5. المصري البورسعيدي – 19 نقطة

6. بتروجيت – 17 نقطة

7. البنك الأهلي – 17 نقطة

8. حرس الحدود – 15 نقطة

9. فاركو – 15 نقطة

10. طلائع الجيش – 15 نقطة