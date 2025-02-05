بقصد الاتجار..التحقيق مع المتهم لحيازته مخدر الآيس في كرداسة

حوادث
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باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الآيس في كرداسة

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيس

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

الإجراءات القانونية النيابة العام التحقيق مع عاطل الأقراص المخدرة نيابة شمال الجيزة

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