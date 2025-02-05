لسرقة مستندات..التحقيق مع المتهمين بمحاولة الاعتداء على محامي في الحوامدية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بمحاولة الاعتداء على محامي وسرقة مستندات منه، بعد مطاردته أثناء قيادته سيارته في الحوامدية

تعرض محامي للاعتداء

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض محامي لمطاردة من جانب عدد من الأشخاص في الحوامدية.

توصلت تحريات رجال المباحث الأولية إلى أن المحامي أثناء قيادته سيارته متجها إلى المحكمة، فوجىء بسيارة يستقلها عدد من الأشخاص، وشخص آخر يقود دراجة نارية يطاردونه، وخلال محاولته الإفلات منهم اصطدم بقائد الدراجة مما أسفر عن إصابته.

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من آخرين، بسبب خلاف بينهم وبين المحامي على تولي إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.