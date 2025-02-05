بـ100 مليون جنيه.. الزمالك يغري نجم الأهلي السابق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك يخطط لضم رمضان صبحي لتكون صفقة القرن داخل القلعة البيضاء.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإدارة تحاول إغراء رمضان صبحي بإحياء مسيرته الكروية من خلال اللعب لنادي جماهيري خاصة وإنه لم يعد لاعبا أساسيا مع نادي بيراميدز.

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وأضاف شبانة أن الزمالك يدرس تقديم عرض لرمضان صبحي بـ ١٠٠ مليون جنيه في الموسم موازيا للعرض المقدم لأحمد مضطفى زيزو نجم الفريق ليكونا سويا جبهة هجومية نارية خلال الموسم القادم.

الأهلي بيراميدز رمضان صبحي الزمالك

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