يحتدم الصراع على صدارة ترتيب الهدافين مع اقتراب انطلاق الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز حيث يتقاسم إمام عاشور

لاعب النادي الأهلي وناصر منسي مهاجم الزمالك المركز الأول برصيد 6 أهداف لكل منهما.

ويأتي بالمركز الثالث فيستون مايلي مهاجم بيراميدز وعمرو ناصر لاعب فاركو برصيد 5 أهداف لكل منهمامما يزيد من المنافسة في الجولات المقبلة.

ويشهد جدول الهدافين أيضا تألق كل من أسامة فيصل ومحمود زلاكا (البنك الأهلي) ومحمد بن حمودة (غزل المحلة) وجودوين أوكاري (طلائع الجيش) حيث سجل كل منهم 4 أهداف مما يجعلهم ضمن قائمة المنافسين على لقب هداف الدوري.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة يوم الخميس 6 فبراير 2025 حيث يلتقي غزل المحلة مع مودرن سبورت وسيراميكا مع فاركو في تمام الساعة 4 عصرا بينما يستضيف الأهلي فريق بتروجيت في مواجهة قوية في الساعة 7 مساء.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ12

وفيما يلي ترتيب أبرز الهدافين:

1. إمام عاشور (الأهلي) – 6 أهداف

2. ناصر منسي (الزمالك) – 6 أهداف

3. فيستون مايلي (بيراميدز) – 5 أهداف

4. عمرو ناصر (فاركو) – 5 أهداف

5. أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 4 أهداف

6. محمود زلاكا (البنك الأهلي) – 4 أهداف

7. محمد بن حمودة (غزل المحلة) – 4 أهداف

8. جودوين أوكاري (طلائع الجيش) – 4 أهداف

ومن المتوقع أن تشهد الجولة المقبلة مزيدا من الإثارة خاصة مع الأداء المتميز الذي يقدمه المهاجمون ما يجعل سباق الهدافين أكثر اشتعالا مع تقدم البطولة.

