ضبط 7 طن أعلاف دواجن ونخالة خشنة مجهولة المصدر بالشرقية

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اعلاف مجهولة المصدر
اعلاف مجهولة المصدر



كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي والدكتور إبراهيم سلام رئيس قطاع تموين الشرق بمركز فاقوس بالمرور على المخازن والمحال التجارية، وأسفر المرور عن ضبط 4 طن ردة ( نخالة خشنة ) مجهولة المصدر بمخزن، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2345 جنح مركز فاقوس.

كما تم ضبط 3 طن علف دواجن مجهول المصدر بمخزن مواد علافة وحبوب وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2346 جنح مركز فاقوس.

الشرقية اعلاف مجهولة المصدر

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