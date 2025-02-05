مارسيليا يوضح أسباب عدم التعاقد مع بوجبا

انتشرت الكثير من التكهنات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بأن بول بوغبا سيعيد إحياء مسيرته في فريق مارسيليا الفرنسي لكرة القدم.

مارسيليا يوضح أسباب عدم التعاقد مع بوغبا

وكان بابلو لونجوريا، رئيس النادي الفرنسي، أثنى على لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق ووصفه بأنه لاعب استثنائي، كما مارس آخرون داخل النادي ضغوطا، من بينهم أدريان رابيو، من أجل ضم بوغبا.

وفى الأعوام الأخيرة، تصدر بول بوغبا، الذي كان يومًا ما أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، عناوين الصحف بسبب مشكلاته خارج الملعب أكثر من قدراته داخل الملعب.

واتفق يوفنتوس مع بوغبا، الذي توج بكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، على فسخ عقده بالتراضي رغم تقليص فترة إيقافه بسبب تعاطي المنشطات.

ولم يظهر يوفنتوس حماسًا كبيرًا بشأن عودة بوغبا بعد أن تم تقليص فترة إيقافه من أربعة أعوام إلى 18 شهرًا بعدما استأنف على العقوبة في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وسيكون بوغبا حرًا لاستئناف مسيرته في مارس (آذار) المقبل.

وخلال مقابلة مع إذاعة (أر إم سي) سئل لانجوريا عن أسباب عدم ضمه لبوغبا، وقال إن استمرار إيقافه حتى مارس (آذار) المقبل كان عاملًا مؤثرًا في عدم التعاقد معه.

وقال: "عندما أتحدث عن بوجبا، أتحدث عن شخص أنا معجب به للغاية. كان لدي الشرف بالعمل معه في يوفنتوس، ولدي احترام كبير له. صحيح أن هناك ظروفا، مع استمرار العقوبة الرياضية حتى مارس (آذار)، التي يجب عليك فيها محاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية قصيرة الأجل لتحقيق نهاية جيدة للموسم".

هل سيكون بوغبا إضافة جيدة؟

مارسيليا هو المنافس الرئيسي لباريس سان جيرمان هذا الموسم في الدوري الفرنسي، ويتواجد مارسيليا، بطل الدوري الفرنسي تسع مرات، في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف سان جيرمان بعد مرور 20 جولة من الدوري، كما أنه يبتعد عن صاحب المركز الثالث موناكو بفارق ثلاث نقاط.

ولدى مارسيليا، الفريق الفرنسي الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا قبل 32 عامًا، الطموح الكبير للعودة للعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقال لونجوريا إن هناك فائد من اختيار لاعب لديه خبرة دولية وقدرات كروية مثل بوجبا، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يأخذ في الاعتبار توازن الفريق والديناميكية الرياضية.

وأضاف: "لم أكن مؤيدا لإجراء الكثير من التغييرات في ديناميكية إيجابية. الأمر المهم هو الحفاظ على استمرارية الديناميكية الرياضية الجيدة، وفي الوقت نفسه يجب مراقبة الوضع الاقتصادي".

وتعاقد مارسيليا مع لاعبين في الساعات الأخيرة قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية مساء الإثنين الماضي. حيث تعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر من ميلان على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه بشكل دائم بنهاية الإعارة، كما تعاقد مع عمار ديديتش، مدافع سالزبورغ النمساوي، حيث انضم اللاعب البوسني على سبيل الإعارة أيضًا.

وكان مارسيليا تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية مع المدافع لويز فيليبي والجناح أمين جويري.

