ليفركوزن يواجه كولون في "ديربي" كأس ألمانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد المدير الفني لنادي باير ليفركوزن تشابي ألونسو أنه يتوقع أجواء "ملتهبة" خلال مواجهة الديربي أمام كولون غدًا الأربعاء في دور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم.

ليفركوزن يواجه كولون في "ديربي" كأس ألمانيا

قال ألونسو خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "نستعد بالشكل الذي نستعد به لأي مباراة أخرى، من المهم أن يكون لدينا العقلية الصحيحة لمثل هذه المباريات، خاصة حينما تكون الأجواء ملتهبة، علينا أن نركز على المباراة ونفرض طريقة لعبنا".

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ويحمل ليفركوزن لقب ثنائية الدوري والكأس، في الوقت الذي ينافس فيه كولون بدوري الدرجة الثانية بعد هبوطه من "البوندسليغا".

وحذر ألونسو من أن "كولون لديه تشكيل يمتلك مستوى لاعبي البوندسليغا، لديهم الكثير من الخبرة، وسيكون ندًا، نحن على دراية بنقطة البداية ومستعدون جيدًا".

وأكد ألونسو أن أمين عدلي تعافى من الإصابة ومستعد للمشاركة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان قادرًا على خوض المباراة بأكملها من عدمه.
 

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