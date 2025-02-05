بلوزداد يختار مدربه الجديد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تعيين البوسني سعد راموفيتش، مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للوطني عبد القادر عمراني، الذي فضل الانسحاب من منصبه قبل أسبوعين.

بلوزداد يختار مدربه الجديد

وكشف شباب بلوزداد في بيان مقتضب نشره في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" عن تنظيم مراسم تقديم رسمية في وقت لاحق، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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لكن صحيفة "الخبر" ذكرت أن راموفيتش، المدرب السابق لنادي يانج أفريكانز التنزاني، وقع مع إدارة شباب بلوزداد على عقد يمتد لمدة 18 شهرا مقابل راتب شهري في حدود 28 ألف دولار.

وأوضح ذات المصدر أن راموفيتش، سيجلب معه مدربا مساعدا، لينضم إلى المدرب المساعد سمير حوحو، ومدرب الحراس نسيم أوسرير.

ولم يتم الإعلان عما إذا كان راموفيتش سيقود شباب بلوزداد، حامل لقب الكأس، خلال نهائي كأس السوبر الذي سيجمعه بمنافسه مولودية الجزائر، بطل مسابقة الدوري، السبت المقبل، على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية.

 

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