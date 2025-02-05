مواعيد مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز

الفجر الرياضي
الدوري المصري
الدوري المصري

تستأنف منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل حيث تبدا هذه الجولة بثلاثة مواجهات قوية تجمع بين الأهلي مع بتروجت، تجمع غزل المحلة مع مودرن سبورت، وسيراميكا أمام فاركو.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى

الخميس 6 فبراير

غزل المحلة & مودرن سبورت في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

سيراميكا & فاركو في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

الأهلى & بتروجت في تمام الساعة7 مساء بتوقيت القاهرة

txt

بـ100 مليون جنيه.. الزمالك يغري نجم الأهلي السابق

txt

مدير لجنة المسابقات: لم أجامل جماهير الزمالك وتقرير الحكم والمراقب لم يذكر ما حدث أمام بيراميدز

الجمعة 7 فبراير

حرس الحدود & إنبى في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

سموحة & بيراميدز  في تمام الساعه 4 عصرًا بتوقيت القاهرة

الزمالك & الإسماعيلى في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهرة

طلائع الجيش & الجونة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

السبت 8 فبراير

الاتحاد السكندري & المصري البورسعيدى في تمام الساعة4 عصرًا بتوقيت القاهرة

البنك الأهلى & زد إف سى في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقله لمباريات الجولة الـ12

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات  عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.

الأهلي الدوري المصري الجولة الثانية عشر

مواد متعلقة

جيلسون دالا وبولبينه يدخلان حسابات الزمالك في الميركاتو الشتوي

عاجل.. أول تعليق من أحمد حسام بعد الانضمام إلى صفوف الزمالك

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل ـ ترامب يصب الزيت على النار.. تصريحاته عن غزة تثير أزمة دولية غير مسبوقة ( هنا التفاصيل)

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

عاجل- بعد تصريحات ترامب الصادمة بشأن غزة.. غضب عالمي وانفجار دبلوماسي (تفاصيل)

عاجل.. وزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا

شبانة: أورلاندو يصدم الأهلي بخطاب رسمى

مفاجأة بشأن عقد هاري كين مع بايرن ميونخ

بـ100 مليون جنيه.. الزمالك يغري نجم الأهلي السابق

بالأرقام.. ربع مليار جنيه إيرادات "الدشاش" ب مصر والدول العربية