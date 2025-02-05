في إطار احتفالات الدقهلية بعيدها القومي فبراير 2025

محافظ الدقهلية:أكثر من 2000 فرصة عمل متاحة لكل التخصصات.. والتقديم على المنصة الإلكترونية لملتقى التوظيف

محافظات
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن وجود أكثر من 2000 فرصة عمل تقريبا متاحة لكل التخصصات والمؤهلات، والعمالة العادية والفنية، في 122 شركة بمراكز ومدن المحافظة، وأوضح أن التقديم لهذه الوظائف متاح على مدار الساعة من خلال المنصة الإلكترونية لملتقى التوظيف التي أطلقتها مديرية العمل، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع الأستاذ محمد جبران وزير العمل، تقرر إطلاق ملتقى توظيف الدقهلية فى شكله الجديد، ويتم التقديم بشكل مسبق على المنصة الإلكترونية للملتقى ليتم إختيار المتقدمين الذين تتوافر لديهم شروط الوظيفة المتقدم لها، وذلك من خلال رابط المنصة التالي 
https://wazeefadk.com/

من جهته أشار المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية أنه بالتعاون مع كبرى الشركات والمصانع بالدقهلية تم توفير الوظائف المشار إليها، وأن هناك ما يقرب من 1500 فرصة عمل أخرى يجري إدراجها على المنصة وستظهر من خلال الرابط فور الإنتهاء من ادراجها، وأوضح أنه يتم التقديم المسبق من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح أمام الراغبين في الوظيفة، اختيار المهنة المناسبة لهم حتى يتم إنهاء الإجراءات وتسليم عقود العمل يوم الملتقى.

وأهاب وكيل وزارة العمل بالدقهلية بالشباب والفتيات الباحثين والباحثات بجدية عن فرصة عمل، سرعة التسجيل على المنصة واختيار الوظيفة المناسبة لهم وذلك من خلال رابط المنصة التالي
https://wazeefadk.com/

الشركات والمصانع الإحتفالات احتفالات الدقهلية احتفال العيد القومي للمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنصة الالكترونية الوظيفة المناسبة محمد جبران وزير العمل محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: تحصين 46440 رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

مشاركة بارزة لجامعة المنصورة في ملتقى «التعليم الجامعي» بالإمارات

المنصورة تحصد المركز " الأول " في منافسات الدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان « إبداع 13 » لشباب الجامعات

وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات اليوم الختامي للدورة التدريبية حول الأمان المعملي والمخاطر الحيوية

محافظ الدقهلية يفتتح معرض المنتجات والحرف اليدوية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة

قرارات صارمة لمحافظ الدقهلية: لن أتراجع عن تحقيق مستوى نظافة بدرجة ممتاز وسيحاسب كل رئيس مدينة

صحة الدقهلية: العلاج الحر تستهدف 574 منشأة وتوصى بغلق 64 مخالفة خلال يناير

توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة عرائس ..هدية الرئيس لأهالي الدقهلية بالعيد القومي
ads

الأكثر قراءة

عاجل ـ ترامب يصب الزيت على النار.. تصريحاته عن غزة تثير أزمة دولية غير مسبوقة ( هنا التفاصيل)

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

عاجل- بعد تصريحات ترامب الصادمة بشأن غزة.. غضب عالمي وانفجار دبلوماسي (تفاصيل)

عاجل.. وزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا

شبانة: أورلاندو يصدم الأهلي بخطاب رسمى

مفاجأة بشأن عقد هاري كين مع بايرن ميونخ

بـ100 مليون جنيه.. الزمالك يغري نجم الأهلي السابق

بالأرقام.. ربع مليار جنيه إيرادات "الدشاش" ب مصر والدول العربية