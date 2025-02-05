محافظ الدقهلية:أكثر من 2000 فرصة عمل متاحة لكل التخصصات.. والتقديم على المنصة الإلكترونية لملتقى التوظيف

في إطار احتفالات الدقهلية بعيدها القومي فبراير 2025

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن وجود أكثر من 2000 فرصة عمل تقريبا متاحة لكل التخصصات والمؤهلات، والعمالة العادية والفنية، في 122 شركة بمراكز ومدن المحافظة، وأوضح أن التقديم لهذه الوظائف متاح على مدار الساعة من خلال المنصة الإلكترونية لملتقى التوظيف التي أطلقتها مديرية العمل، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع الأستاذ محمد جبران وزير العمل، تقرر إطلاق ملتقى توظيف الدقهلية فى شكله الجديد، ويتم التقديم بشكل مسبق على المنصة الإلكترونية للملتقى ليتم إختيار المتقدمين الذين تتوافر لديهم شروط الوظيفة المتقدم لها، وذلك من خلال رابط المنصة التالي

https://wazeefadk.com/

من جهته أشار المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية أنه بالتعاون مع كبرى الشركات والمصانع بالدقهلية تم توفير الوظائف المشار إليها، وأن هناك ما يقرب من 1500 فرصة عمل أخرى يجري إدراجها على المنصة وستظهر من خلال الرابط فور الإنتهاء من ادراجها، وأوضح أنه يتم التقديم المسبق من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح أمام الراغبين في الوظيفة، اختيار المهنة المناسبة لهم حتى يتم إنهاء الإجراءات وتسليم عقود العمل يوم الملتقى.

وأهاب وكيل وزارة العمل بالدقهلية بالشباب والفتيات الباحثين والباحثات بجدية عن فرصة عمل، سرعة التسجيل على المنصة واختيار الوظيفة المناسبة لهم وذلك من خلال رابط المنصة التالي

https://wazeefadk.com/