الجمعة المقبلة.. الأوقاف تفتتح 45 مسجدًا جديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف الأوقاف المصرية، عن افتتاح 45 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة 7 من فبراير 2025م، ضمن خطتها لإعمار بيوت الله -عز وجل، في مختلف المحافظات، 33 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و12مسجدًا صيانة وتطويرًا.



وأعلنت الوزارة، وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م، حتى الآن إلى 769مسجدًا، من بينها 528 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و241 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 12850 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و929 مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الهدى – بندر طامية؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، عزبة الأعمى – مركز إطسا؛ ومسجد: الإيمان، الطوبجي، قرية العزيزية – مركز طامية؛ ومسجد: عبد الحافظ مصطفى، عزبة عاشور، قرية سرسنا – مركز طامية؛ ومسجد: محمد عبد الجليل، قرية العزيزية – مركز طامية؛ ومسجد: العرب، قرية جبلة – مركز سنورس؛ ومسجد: الرحمن، أبو شومة، قرية العجميين- مركز إبشواي؛ وإنشاء مسجد: الرحمن– العامرية؛ وصيانة مسجد: المقابر، قرية الشيخ فضل – مركز الفيوم؛ ومسجد: المغازي – بندر الفيوم؛ ومسجد: علي مفتاح، قرية معصرة صاوي – مركز طامية.



وفي محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الباعث الشهيد، قرية الوزيرة – مركز أولاد صقر؛ ومسجد: الرحمن، قرية القراموص – مركز أبو كبير؛ ومسجد: نور الإيمان، قرية المحمودية – مركز صان الحجر؛ ومسجد: الكبير، قرية عرف الديك – مركز أبو كبير.



وفي محافظة مطروح، تم إحلال وتجديد مسجد: مسجد نور الإيمان – حي الشروق.

وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: عبد العزيز حمادة، قرية حفص – مركز دمنهور؛ ومسجد: الرحمن، عزبة سيدي دمين، قرية النمرية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد: علي الوكيل، قرية بدر الدين – مركز دمنهور؛ ومسجد: العدلية البحرية، قرية جناكليس – مركز أبو المطامير؛ ومسجد: الطويلة البحرية – مركز الرحمانية.



وفي محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: سيدي حسن المغربي، قرية تطاي – مركز السنطة؛ ومسجد: حسنين وهدان، قرية تفهنا العزب – مركز زفتى.



وفي محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الرحمن البحري، قرية أشنين – مركز مغاغة؛ ومسجد: الصحابة، قرية الكرم – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد: عبد الباري خضراوي، قرية ساقية داقوف – مركز سمالوط.



وفي محافظة الدقهلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: عزبة فاطمة هانم، قرية أبو جلال – مركز شربين؛ ومسجد: الرحمن، قرية منشأة النصر – مركز شربين؛ ومسجد: الرحمة اللوزي الجديدة، قرية كفر الترعة الجديد – مركز شربين؛ وصيانة مسجد: الأربعين – بندر المنصورة.

وفي محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الإيمان، نجع النقير، قرية الخطارة – مركز نقادة؛ وإنشاء مسجد: فاطمة الزهراء، قرية العسيلية – مركز قنا.

وفي محافظة المنوفية، تم إحلال وتجديد مسجد: درب الطوايلة، قرية كفر شبرا زنجي - مركز الباجور.



وفي محافظة أسيوط، شملت الأعمال إنشاء مسجد: السراج المنير – مدينة أسيوط الجديدة، وصيانة مسجد: الصبحة، قرية بني رافع – مركز منفلوط؛ ومسجد: الإيمان، عزبة حلبة، قرية بني رافع – مركز منفلوط.

وفي محافظة كفر الشيخ، تم إحلال وتجديد مسجد: الكبير، عزبة الشيخة نفيسة – مركز سيدي سالم.



وفي محافظة القليوبية، تم إحلال وتجديد مسجد: أولاد صدقة، قرية كفر الشوبك، مركز شبين القناطر غرب.



وفي محافظة سوهاج، تم إحلال وتجديد مسجد: الرحمن، قرية بني وشاح – مركز المراغة.



وفي محافظة أسوان، شملت الأعمال صيانة مسجد: الرحمة، قرية السلسلة، المنشية – مركز كوم أمبو. ومسجد: الشيخ أحمد عبد الباسط، مدينة السباعية – مركز إدفو.



وفي محافظة الإسكندرية، تم صيانة مسجد: رياض الصالحين، طيبة 1، النهضة – العامرية أول.



وفي محافظة بني سويف، تم صيانة مسجد: الرحمة البحري، قرية بني عدي – مركز ناصر.



وفي محافظة الأقصر، تم صيانة مسجد: الدولاب، قرية أصفون – مركز إسنا؛ ومسجد بر الوالدين، قرية الغريرة- مركز إسنا.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف، بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.